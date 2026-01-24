Het laatste Ajax Nieuws
Jong Ajax wint ruim van Jong Eindhoven; Ibrahimovic met dubbelslag
Maximilian Ibrahimovic Foto: © Pro Shots
Maximilian Ibrahimovic heeft bij weten te imponeren namens Jong Ajax. Tijdens een oefenduel met FC Eindhoven scoorde hij liefst twee keer, in een met 4-0 gewonnen duel.
De ploeg van Jong Ajax oefende op zaterdagmiddag tegen Keuken Kampioen Divisie ploeg FC Eindhoven. Ibrahimovic viel in en scoorde liefst twee maal namens de Amsterdammers. Eerder deden Mo Abdalla en Tijn Peters dat al.
De aanvaller kwam deze maand over van AC Milan. Bij een verkoop van Mika Godts, wordt hij waarschijnlijk overgeheveld naar het eerste elftal. Afgelopen weekend maakte hij zijn debuut in het shirt van en nu heeft hij zijn eerste goals dus te pakken.
