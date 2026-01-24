Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax wint ruim van Jong Eindhoven; Ibrahimovic met dubbelslag

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Maximilian Ibrahimovic
Maximilian Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Maximilian Ibrahimovic heeft bij weten te imponeren namens Jong Ajax. Tijdens een oefenduel met FC Eindhoven scoorde hij liefst twee keer, in een met 4-0 gewonnen duel.

De ploeg van Jong Ajax oefende op zaterdagmiddag tegen Keuken Kampioen Divisie ploeg FC Eindhoven. Ibrahimovic viel in en scoorde liefst twee maal namens de Amsterdammers. Eerder deden Mo Abdalla en Tijn Peters dat al.

De aanvaller kwam deze maand over van AC Milan. Bij een verkoop van Mika Godts, wordt hij waarschijnlijk overgeheveld naar het eerste elftal. Afgelopen weekend maakte hij zijn debuut in het shirt van en nu heeft hij zijn eerste goals dus te pakken.

Gerelateerd:
Josip Šutalo is te laat bij Troy Parrott

'Sutalo op weg naar uitgang: Duitse en Italiaanse clubs melden zich'

0
Johan Cruijff ArenA

Voormalig Ajacied achter tralies: "Ik heb het heel zwaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maximilian Ibrahimovic
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties