Geschreven door Auke Kooreman 19 jan 2021 om 15:01

Jong Ajax maakte maandagavond een einde aan de negatieve reeks. De Amsterdammers wisten gemakkelijk te winnen van de leeftijdsgenoten van Jong FC Utrecht. Al werd het in de laatste vier minuten toch nog even spannend.

Maandagavond stonden er twee jong teams tegenover elkaar. Jong Ajax ging op bezoek bij Jong Utrecht. Op Zouldenbach was het hoofdveld van het jeugdcomplex goed belicht door de vele lichtmasten. Met een kleine regenbui boven het hoofd kwam de ploeg van Mitchell van der Gaag vroeg op voorsprong. Na een korte combinatie voor de zestien en een misverstand tussen de verdediging van Utrecht en de grensrechter kwam Brian Brobbey in een kansrijke positie. De spits die laatste tijd was koelbloedig en kon vroeg een doelpunt achter zijn naam zetten.

Twee jong ploegen tegen elkaar zorgt altijd voor een open wedstrijd. De leeftijdgenoten zijn nooit bang voor elkaar en denken daardoor nooit aan om de hele wedstrijd in te zakken. Jong Ajax zette de thuisploeg vaak vroeg onder druk. Dat leverde veel de bal op voor de Amsterdammers, maar naast een afgekeurde goal leverde het geen gevaarlijke grote kansen op. De eerste helft kwam steeds dichter bij het einde, maar met een vleugje geluk ging Jong Ajax met 0-2 rusten. Na een uitstekende verdedigende tackle kreeg Victor Jensen de bal plotseling voor zijn voeten. De Deen haalde terwijl hij uitgleed, maar de bal vloog er alsnog via een FC Utrecht-speler in.

De Amsterdammers waren net als in de eerste helft gelijk vroeg gevaarlijk. Sontje Hansen dribbelde succesvol langs drie man en haalde hard uit. Het schot van de nummer negen vloog net naast de paal. Jong Utrecht kreeg in de tweede helft steeds meer ruimte. Na zestig minuten creëerde de thuisploeg hun eerste kans. Odysseus Velanas drong door de verdediging van Ajax, maar schoot ruim vijf meter over. De tweede helft was geen helft om veel over te schrijven. Aan beide kanten wisten de aanvallers niet door de verdediging te spelen. Eenmaal dichtbij gevaarlijk gebied, ontbrak telkens de juiste dieptepass. Jong Utrecht kwam wist wel nog een doelpunt te scoren dankzij Tim Pieters.

Dankzij de overwinning komt Jong Ajax weer boven Jong Utrecht te staan.