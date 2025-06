Hato en Regeer stranden in halve finale EK tegen Jong Engeland

Jorrel Hato begon in de basis en speelde de volledige negentig minuten. Regeer viel in de slotfase in. Grote man aan Engelse zijde was Harvey Elliot. De aanvaller van Liverpool scoorde twee maal. Doelpuntenmaker aan Nederlandse kant was Noah Ohio.

Na een matige poulefase kende Jong Oranje een beter vervolg in de knock-out fase. Echter kunnen nu de koffers weer worden ingepakt.

Opstelling Jong Oranje: Roefs, Kasanwirjo (Goes '46), Van den Berg, Hato, Maatsen, Flamingo, Valente (Meijer '76), Milambo ('69 Ohio), Manhoef ('87 Van Brederode), Van Bergen ('87 Regeer), Poku