Jong Oranje met Ajacieden in basis door naar volgende ronde op EK

Jong Oranje begon sterker tegen een goed verdedigend Jong Oekraïne. Na iets meer dan een half uur spelen was het Luciano Valente, die Feyenoorder Antoni Milambo in de basis vervangt, die de score opent met een simpele schuifbal. Met die stand zochten de ploegen ook de kleedkamer op.

In de tweede helft wist Oranje haar voorsprong ook uit te bouwen. Dat gebeurde wederom via een Groninger, namelijk via Thom van Bergen. Hij wist te scoren op aangeven van Ajacied Kenneth Taylor. Het werd nog spannend, nadat ingevallen Ajacied Youri Regeer er tien minuten voor tijd met rood vanaf moest. Hij raakt een speler van Oekraïne na een veel te hoog uitgestoken been. Gescoord werd er echter niet meer.

Ajacieden Jorrel Hato en Kenneth Taylor begon in de basis bij de ploeg van trainer Michael Reiziger. Regeer viel zoals gezegd in, maar mocht na 8 minuten het veld al verlaten.