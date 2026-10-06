Jong Oranje ontsnapt en heeft toch nog altijd zicht op het EK
Jong Oranje heeft toch nog kans om het EK te halen. De Nederlandse talenten wonnen zelf met 4-0 van Bosnië en Herzegovina en werden daarnaast een handje geholpen door de leeftijdsgenoten van Jong Noorwegen.
Pas in de 70ste minuut brak Jong Oranje de ban. Aymen Sliti schoot in de korte hoek raak en zette Jong Oranje op 1-0. Negen minuten later verdubbelde Lequincio Zeefuik de voorsprong. Devin Haen scoorde in de 84ste minuut de 3-0 en gooide de wedstrijd in het slot. In blessuretijd scoorde Haen ook nog zijn tweede treffer van de wedstrijd.
Even na de treffer van Zeefuik kwam er tevens goed nieuws uit Noorwegen. Jong Israël stond lange tijd op voorsprong, wat uitschakeling voor Jong Oranje zou betekenen. Jong Noorwegen maakte in de 81ste minuut echter gelijk, waardoor de Nederlandse talenten nog altijd kans maken op deelname aan het EK.
Opstelling Jong Oranje: Klaverboer; Read (86. Land), Blokzijl, Janse, Dijkstra; Steur, Van Bergen (86. Rots), Kwakman (61. Haen); Oufkir, Zeefuik, Poku (67. Sliti).
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Jong Oranje ontsnapt en heeft toch nog altijd zicht op het EK
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