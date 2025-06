Jong Oranje pakt een punt na dramatische eerste helft op EK O21

In de eerste helft tegen Jong Finland kende Jong Oranje een zwakke start en keek het halverwege al tegen een 2-0 achterstand aan. De ploeg van Michael Reiziger oogde slordig en werd tweemaal genadeloos afgestraft: eerst door Casper Terho na knullig balverlies, vervolgens door Topi Keskinen na opnieuw matig verdedigen. Nederland creëerde weinig, Ohio kreeg twee kansjes, maar wist het net niet te vinden. Finland zakte in en Oranje vond geen antwoord.

In het tweede bedrijf liet Jong Oranje verbetering zien tegen Finland. De ingevallen Luciano Valente bracht hoop met een fraaie treffer van net buiten de zestien: 2-1. Kort daarvoor kreeg Million Manhoef al een grote kans, maar zijn inzet werd gekeerd. Michael Reiziger wisselde aanvallend door: Poku, Milambo, Van Brederode en Van Bergen kwamen in het veld. Finland bleef lang overeind, maar Ernest Poku schoot in blessuretijd de gelijkmaker binnen. Daardoor eindigde het duel in 2-2.