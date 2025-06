Jong Oranje stelt teleur en verliest van efficiënt Denemarken

In de eerste helft begon Jong Oranje nog redelijk voortvarend aan het tweede EK-duel tegen Jong Denemarken. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een eigen doelpunt van Provstgaard, nadat Ruben van Bommel druk zette in het Deense strafschopgebied. Nederland had het daarna lastig met de fysieke kracht en snelheid van de Denen. Kort voor rust maakte spits William Osula de gelijkmaker, en even na de pauze bracht hij Denemarken zelfs op 1-2 met een koelbloedige afronding.

In het tweede bedrijf trok Nederland de wedstrijd volledig naar zich toe, maar het vizier stond zeker niet op scherp. Schoten van Taylor, Ohio en Poku misten precisie of werden knap gepareerd door doelman Jungdal. Salah-Eddine kreeg in de slotfase nog een uitgelezen kans, maar ook hij wist het net niet te vinden. Jong Oranje raakte zelfs tweemaal het aluminium, maar kon niet voorkomen dat het met lege handen achterbleef. Door de nederlaag is plaatsing voor de knock-outfase nu afhankelijk van het laatste groepsduel én resultaten elders.