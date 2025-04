Jong Oranje-talent mogelijk naar Ajax? "Zo'n stap zie ik zitten"

Luciano Valente hoort zijn naam steeds vaker vallen in het geruchtencircuit – en dan met name in verband met de topclubs van Nederland. De 21-jarige middenvelder van FC Groningen ziet die interesse niet als druk, maar juist als bevestiging dat hij op de goede weg is.

"De laatste tijd is alles een beetje in een sneltrein gekomen, met eerst Jong Oranje en daarna de aandacht op tv en in de andere media," vertelt Valente in gesprek met Voetbal International. De Ajacieden hebben hem zeker niet over het hoofd gezien. Tegen onder meer Feyenoord en PSV speelde de Jong Oranje-international zich stevig in de kijker.

Over een transfer wil hij duidelijk zijn. "Het is niet zo dat ik per se weg moet of iets, maar ik sta er zeker voor open. Daar hoef ik verder ook niet geheimzinnig over te doen," stelt hij. "Ik heb eerder al eens gezegd dat ik graag eerst een binnenlandse transfer zou willen maken en een Nederlandse topclub is natuurlijk een droom."

Valente ziet zichzelf niet als een gearriveerde speler, maar als een talent met honger. "Ik denk dat ik voetballend gezien dat niveau aan kan. Het is ook duidelijk dat ik nog genoeg ontwikkelpunten heb, maar dat leer je bij dat soort clubs ook op de trainingen. Daar word je iedere dag uitgedaagd en dat is wel wat ik graag wil."