Jong Oranje-wijziging verwacht: "Heeft ook met Taylor te maken"

De kans is groot dat Luciano Valente zondagavond in de basis start bij Jong Oranje. De middenvelder van FC Groningen maakte afgelopen week indruk tijdens zijn invalbeurt tegen Finland (2-2).

Jong Oranje speelde een matige eerste helft tegen Finland, dus besloot Michael Reiziger Valente in de rust te brengen. "Valente was tussen de linies continu aanspeelbaar en liet vrijwel alle teamgenoten er beter uitzien", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Valente bleek, niet voor het eerst, een gamechanger. En dan te bedenken dat Valente al in het vliegtuig zat toen de meeste Jong Oranje-spelers zich meldden voor een trainingsstage."

Na rust stond het middenveld met Valente, Kenneth Taylor én Antoni Milambo. "Dat heeft ook met Taylor te maken, die bij Ajax vaker in die rol heeft gespeeld dan Maatsen afgelopen seizoen bij Aston Villa. En het kiezen voor een linkspoot (Taylor) en rechtspoot (Milambo) moet alleen al voor meer balans en afstemming zorgen op het middenrif van Jong Oranje."

Jong Oranje trapt om 21.00 uur af tegen de leeftijdsgenoten uit Denemarken.