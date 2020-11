Geschreven door Auke Kooreman 15 nov 2020 om 20:11

Jong Oranje plaatste zich in Cyprus al voor het Europese eindtoernooi, maar de EK-kwalificatie is nog niet ten einde. Zondag kwam Jong Wit-Rusland op bezoek. De selectie was op een paar plekken veranderd, maar een overtuigende zege zat er wel in voor de jonge Nederlandse spelers.

Verschillende verschuivingen, blessures en op het laatste moment nog een coronageval zorgden voor een uitgedunde Jong Oranjeselectie. Ondanks de dunnere selectie kon Erwin van de Looi nog wel een elftal opstellen met wat grote namen. Op verschillende posities werd er rekening gehouden met het drukke programma, maar Ajacied Jurgen Ekkelenkamp en voormalig-Ajacieden Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis, Javairo Dilrosun en Mitchel Bakker stonden wel aan de start van de een na laatste kwalificatiewedstrijd. Het al geplaatste Jong Oranje won in Wit-Rusland met een ruime 0-7 overwinning en was gebrand om in eigen land dezelfde performance te laten zien aan de aanwezige pers.

In het eerste kwartier waren de kansen nihil. Oranje stond met 10 man op de helft van de tegenstander, maar kon niet de vrije ruimtes vinden. De eerste echte kans was zelfs voor de Wit-Russen. Jong Oranje zocht vaak de ruimtes over de zijkanten. De ruimtes werden gevonden, maar niet benut. Bakker en Jordan Teze hadden een drukke eerste helft in de koude regen, maar de twee backs waren slordig aan de bal en gaven geen goede voorzetten aan de spitsen Myron Boadu en Kaj Sierhuis. Het leek een moeilijke middag te worden, maar in de 30ste minuut brak Sierhuis het ijs. De zijkant sloeg Ekkelenkamp een keertje over en stuurde Sierhuis door het midden uitstekend diep. De spits beloonde de prachtige pass en maakte zijn zevende doelpunt voor Oranje in het kwalificatietoernooi. Een minuut later was Oranje weer trefzeker. Myron Boadu zette goed druk in de zestien en kreeg door het harde werk de 2-0 op zijn naam.

In aanloop naar de rust kregen onze landgenoten nog een paar kleine kansen en was Boadu dicht bij de 0-3, maar de ingevallen keeper Maksim Plotnikov keerde van dichtbij goed het schot. De handbalverdediging hield Wit-Rusland de hele eerste helft vast en liet duidelijk merken de stand zo klein mogelijk te willen houden. Het verdedigende spel van Wit-Rusland was even grauw als de lucht boven het Yanmar stadion.

De regen kwam steeds sneller uit de lucht vallen net als de snelle 3-0 die wederom gemaakt werd door de nummer 9 van AZ. Boadu was voor de tweede keer trefzeker. De geboren Amsterdammer werd in de vorige interlandperiode op zijn gedrag aangesproken door Van de Looi. Dat had onder meer te maken met het feit dat de spits te laat was voor het ontbijt, in Almere liet hij zijn voeten weer spreken. Zijn maatjes Owen Wijndal, Calvin Stengs en Ryan Gravenberch maakten allemaal de overstap naar het grote Oranje, terwijl hij achterbleef. Frank de Boer heeft ongetwijfeld gekeken naar de middagwedstrijd en zag dat Boadu een goed signaal afgaf. De aanvaller wil graag aansluiten bij zijn goede vrienden en mag de volgende interlandperiode misschien hopen op zijn tweede oproep voor het Oranje van De Boer. Na 60 minuten zat de wedstrijd erop voor de spits, maar zijn partner aan de andere kant bleef doorgaan en zette ook voor de tweede keer zijn naam op het scorebord.

Jong Oranje was na 75 minuten nog 3 doelpunten verwijderd van de eerdere uitslag in uit duel tegen Wit-Rusland. De thuisploeg bleef zoals verwacht domineren en liet de bal over het natte veld snel gaan. Jong Oranje werd nog gevaarlijk met een paar afstandsschoten en zoals bekend is over de zijkanen, maar moest echter wel tempo gaan maken voor de 0-7. De selectie van Van de Looi wordt geprezen om hun wilskracht, goede spel en drang naar goals en deed de hele wedstrijd geen stapje terug. De stand 7-0 werd niet behaald, maar ook in de laatste 10 minuten lieten de talenten zien waarom zij met de leeuw op hun borst mochten spelen.

Sierhuis is vaak trefzeker bij de Jong Oranje en liet aan zijn trainer in Frankrijk zien dat hij het doelpunten maken nog altijd in zich heeft. Sierhuis maakte ook zijn negende doelpunt van de kwalificatie en is hard op weg om topscorer te worden van Jong Oranje. Dani de Wit staat nu nog met 1 doelpunt boven de spits van Reims. Zo liep Jong Oranje met een 5-0 zege van het veld af. Komende week wacht nog het laatste kwalificatieduel tegen Portugal.