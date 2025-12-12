Jonge Ajacied krijgt lovende kritieken: "Is wel de beste..."

Lentin Goodijk is van mening dat Aaron Bouwman en Sean Steur tijdens Qarabağ FK – Ajax een sterke indruk hebben gemaakt. Volgens de Ajax-volger van Voetbal International was Bouwman zelfs de beste verdediger aan de kant van de Amsterdammers.

"Ik vond ze allebei prima spelen. Je verwacht niet dat ze meteen de lijnen gaan uitzetten, maar ik vond Bouwman misschien wel de beste verdediger aan Ajax' kant", zegt Goodijk in VI ZSM lovend. "Youri Baas had een paar momentjes en Gaaei vond ik heel moeizaam spelen, maar ik vond Bouwman daartussenin heel steady. Het was niet de beste wedstrijd uit zijn carrière, maar ik vond hem heel rustig aan de bal. Hij was niet zenuwachtig. Hij is één van de grootste talenten die ze hebben."

Ook over Steur is Goodijk positief: "Steur was niet superdominant aanwezig, maar op een paar momenten schrok hij niet als hij de bal onder druk kreeg aangespeeld. Hij was technisch goed, zijn aannames waren goed en hij heeft veel vooruit gespeeld. Hij gaf ook de assist op de goal van Dolberg, al was dat geen bijzondere pass. Je kunt in zo’n wedstrijd ook helemaal door het ijs zakken, maar ik vond dat ze allebei prima overeind bleven en er andere spelers minder voor de dag kwamen."