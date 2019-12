Geschreven door Luuc Knul 22 dec 2019 om 14:12

© Proshots

Ajax heeft vanmiddag 2019 in stijl afgesloten. In de eigen Johan Cruijff Arena had het geen kind aan ADO Den Haag: 6-1. Ten Hag startte met drie basisdebutanten – Gravenberch, Ekkelenkamp en Traoré – die alle drie scoorden. De andere goals kwamen op naam van Van de Beek, Ziyech en Tadic. Na de 6-0 van Traoré nam Ajax wat gas terug. Eén moment van onoplettendheid zorgde voor een onnodige tegengoal, door een penalty van Goossens. Door de winst neemt Ajax afstand van AZ, die gister verloor van Sparta. Na afloop was aanvoerder Dusan Tadić tevreden het resultaat:

‘We moeten deze wedstrijd winnen en dit was belangrijk voor ons. Het was een moeilijke week, en nu zijn we wel toe aan rust. Na de winter moeten we scherp zijn en kampioen worden’ aldus de aanvoerder tegenover FOX Sports.

Tadić was één van de ouderen op het veld en nam de jonge jongens op sleeptouw. Over de jonkies was hij dan ook zeer te spreken: ‘Het was mooi om te zien dat de jongens van de Ajax Academie op het veld staan en dat is ook voor de mensen op de tribune leuk om te zien. Jongens met het Ajax DNA moeten gesteund worden door de spelers met ervaring. Ik denk dat alle debutanten het goed hebben gedaan, met veel energie en de kwaliteit waarover zij beschikken. Als zij hard blijven werken, worden het grote spelers.’

In de tweede helft zette Tadić met zijn achtste goal van dit seizoen de 5-0 op het scorebord. De Serviër zelf had nog wel even door gekund. ‘Ik voel me fit, ik zou door kunnen spelen in de winter. Elke dag is belangrijk voor je herstel en rust. Je moet elke minuut presteren en daar ben ik elke dag mee bezig.’

Daley Blind was afwezig en kreeg groot applaus van de fans in de Arena. Tadic hoopt op een snel herstel voor de verdediger: ‘Deze overwinning is voor Daley. De actie van de fans was mooi om te zien. Hij is belangrijk voor ons en ik hoop dat hij snel terugkomt want we hebben hem hard nodig.’

Ajax gaat als koploper de winterstop in. Het hervat de competitie op 19 januari, thuis tegen Sparta Rotterdam.