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Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

Max
bron: Algemeen Dagblad
Het logo van Ajax in de Arena
Het logo van Ajax in de Arena Foto: © Pro Shots

De 8-jarige Sil uit ’s-Gravenzande had onlangs een vervelende ervaring tijdens de oefenwedstrijd van het Westlands elftal tegen ADO Den Haag. De voetbalfan had een Ajax-shirt aan en kreeg daar veel lelijke opmerkingen over. 

Sil wilde met zoveel mogelijk spelers op de foto en liep naar de dug-out van ADO, maar niet veel later kwam hij aangeslagen terug. "Hij begon te huilen en riep dat hij hier zo snel mogelijk weg wilde en nooit meer terug wilde komen", vertelt moeder Stephany aan het Algemeen Dagblad. "Als moeder breekt je hart op zo’n moment."

Volgens Stephany kreeg Sil vervelende woorden vanuit het publiek. "Er werd tegen een kind van 8 gezegd: ‘Ik zou dat shirtje maar wisselen, anders word je in elkaar geslagen.’ Dat zijn heftige woorden", vervolgt ze. "Het is een oefenwedstrijd en nog wel bij zijn eigen club. Dan verwacht je dit echt niet."

Stephany begrijpt wel dat de keuze voor een Ajax-shirt bij een wedstrijd van ADO Den Haag bij mensen voor vraagtekens zorgt. Maar: "Een kind van 8 mag, binnen grenzen, gewoon kunnen dragen wat hij wil", klinkt het. Hij is geen supporter die provoceert. Hij is gewoon een kind dat van voetbal houdt."

Amateurclub FC ’s-Gravenzande reageert geschokt op het incident. "Wij zijn een amateurvereniging waar kinderen in allerlei shirts rondlopen", aldus John Jonk, verenigingsmanager. "Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij leuk vindt, zeker jonge kinderen. Dat dit bij een jongetje van acht gebeurt, vinden wij de omgekeerde wereld; dat past niet bij onze club.”

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