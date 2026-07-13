Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

De 8-jarige Sil uit ’s-Gravenzande had onlangs een vervelende ervaring tijdens de oefenwedstrijd van het Westlands elftal tegen ADO Den Haag. De voetbalfan had een Ajax-shirt aan en kreeg daar veel lelijke opmerkingen over.

Sil wilde met zoveel mogelijk spelers op de foto en liep naar de dug-out van ADO, maar niet veel later kwam hij aangeslagen terug. "Hij begon te huilen en riep dat hij hier zo snel mogelijk weg wilde en nooit meer terug wilde komen", vertelt moeder Stephany aan het Algemeen Dagblad. "Als moeder breekt je hart op zo’n moment."

Volgens Stephany kreeg Sil vervelende woorden vanuit het publiek. "Er werd tegen een kind van 8 gezegd: ‘Ik zou dat shirtje maar wisselen, anders word je in elkaar geslagen.’ Dat zijn heftige woorden", vervolgt ze. "Het is een oefenwedstrijd en nog wel bij zijn eigen club. Dan verwacht je dit echt niet."