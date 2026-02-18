Jongste doelpuntenmaker van Jong Ajax trots: "Heel bijzonder"

Mohamed Abdalla (16) kampte na afloop van de wedstrijd Jong Ajax - SC Cambuur met gemengde gevoelens. De talentvolle middenvelder baalde van het teleurstellende resultaat, maar ging wel de boeken in als jongste doelpuntenmaker ooit bij het beloftenteam van de club uit Amsterdam.

"Dat is natuurlijk heel bijzonder voor mij, ik heb hier heel lang naartoe gewerkt", vertelt hij op de website van VI. "Mijn familie en vrienden zaten op de tribune, een mooi moment. En echt een geweldige bal van Skye", aldus Abdalla, die na zijn goal besloot om direct de bal uit het net te halen.

"Je zag het misschien niet aan mij, want ik wilde gelijk die bal pakken, maar van binnen was ik wel écht blij hoor! Ben ik nu de jongste doelpuntenmaker ooit bij Jong Ajax? Dat wist ik nog niet, dat is wel mooi om te horen! Maar ik had liever gewoon de punten gepakt", benadrukt Abdalla.

"De trainer (Oscar Garcia, red.) was niet per se boos, maar hij zei wel dat we volwassener moesten zijn. Als je drie, vier corners of vrije trappen achter elkaar weggeeft met een paar minuten op de klok en een 1-1 stand... Dan moet je daar slimmer in zijn, dus: voorzetten eruit halen, de bal écht goed wegwerken, dat soort dingen. De trainer was niet boos, maar gewoon duidelijk", besluit Abdalla over de speech na afloop.

"Cambuur is een goed team, die doen mee om promotie. De trainer zei ook: "Zij gaan misschien volgend jaar wel spelen tegen Ajax 1. Dus ja, we kunnen wel trots zijn dat we zo goed mee konden, maar als we écht verder willen, iedereen wil Champions League of WK spelen, dan moeten deze momenten wel eruit." Daar heeft hij gelijk in, we hebben allemaal veel ambities, maar we zijn nog jong. Het is een leermoment."

Ook Abdalla zelf kreeg in de tweede helft een duidelijk verbeterpunt door van de Spaanse oefenmeester. "De trainer wilde dat ik wat meer voor de tweede ballen ging spelen", blikt hij terug. "Als hun keeper een lange bal speelde, was ik vaak niet echt in positie, iets te hoog. Hij wilde dat ik die ballen op ging pakken zodat we van daaruit verder konden voetballen", besluit Abdalla over de tips van de Jong Ajax-trainer.