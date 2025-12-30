Jonker compleet genegeerd door Ajax: "Alleen zij belden niet"

Andries Jonker is door bijna alle Nederlandse topclubs benaderd, behalve Ajax. Volgens de voormalige bondscoach van de Nederlandse vrouwen ligt dat aan zijn sterke band met Louis van Gaal.

Jonker kwam nooit in beeld als hoofdtrainer. "Ik heb van PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente weleens een belletje gehad", zegt de Amsterdammer in het Algemeen Dagblad. "In wat voor functie dan ook: als technisch directeur, als assistent, als scout. Alleen bij Ajax niet." Volgens Jonker zien velen hem te veel als verlengstuk van Van Gaal. "Dat kunnen, of willen, veel mensen niet loskoppelen. Maar ik ben Amsterdammer en opgegroeid met Stuy, Suurbier, Blankenburg, Hulshoff, Krol, Neeskens, Haan, Mühren, Swart, Cruijff, Keizer."

Zelfs zijn betrokkenheid bij Ajax gaat volgens hem ver. Vorig jaar schakelde hij tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt de tv uit, omdat de Amsterdammers met een B-team zwaar verloren. "Dat kon ik echt niet aanzien. Er is dus wel een betrokkenheid, maar ik ben nooit ergens voor gevraagd."