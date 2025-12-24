AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Jonker naar Ajax? "Onmiddelijk in verbinding gebracht met Van Gaal"

Amber
bron: De Perstribune
Andries Jonker en Louis van Gaal
Andries Jonker en Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Andries Jonker zit na zijn vertrek bij de OranjeLeeuwinnen afgelopen zomer nog altijd zonder baan. Even leek de oud-bondscoach van Oranje aan de slag te gaan bij MVV en later was hij ook in de race voor de functie van directeur voetbal bij Benfica. Dat ging echter niet door.

Of Jonker veel wordt gevraagd door clubs of bonden? "Ik begrijp daar nog steeds niet zo heel veel van. Van hoe dat werkt. Waarom mensen wel of niet gevraagd worden, waarom sommige mensen altijd weer een uitstekende baan krijgen en anderen gewoon nooit gevraagd worden. Er gebeurt altijd iets bij mij", vertelt hij in De Perstribune. "Ik heb het afgelopen halfjaar vier, vijf clubs gesproken. Dat is dan niet doorgegaan. Het meest concreet was MVV. Eigenlijk waren we er min of meer uit, maar toen heb ik gezegd: Ik wil mijn mogelijkheid Benfica openhouden. Toen hebben ze voor een andere trainer moeten kiezen."

Jonker werd ook genoemd bij Ajax, vanwege zijn band met Louis van Gaal. "Ik denk dat datgene wat Marijn Beuker nu ervaart, dat hij gezien wordt als de man die Van Gaal heeft neergezet en dat hij hem de rugdekking geeft... Ik denk dat dat de voornaamste reden is. Ik ben nog nooit door Ajax gevraagd. Niet om de broodjes te smeren, niet om de tafeltennistafel op te zetten. Ik begrijp dat ook wel. Ik word onmiddelijk in verbinding gebracht met Louis van Gaal. Los van alle andere argumenten die je zou kunnen bedenken of aanvoeren."

"Of er andere opties zijn? Ik ben niet meer bereid om zomaar te verhuizen voor een gemiddelde club. Dus of iets als Benfica, ja, mooi. Een land... Het enige wat ik nog niet gedaan heb, is een nationaal team bij de mannen. Cyprus, Malta, daarvan de nationale ploeg, bij de mannen of de vrouwen. Dat vind ik ook een uitdaging, om daar wat van te maken. Dan hoef ik daar niet te wonen, maar dat je daar echt iets neer kan zetten, dat lijkt me best wel leuk. En een club in de buurt van Amsterdam of Maastricht, dat zou prima zijn", zo klinkt het.

