Jonker niet door Ajax gevraagd: "Ook niet om broodjes te smeren"

'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Arthur
bron: De Perstribune
Andries Jonker
Andries Jonker Foto: © Pro Shots

Andries Jonker zit sinds zijn vertrek bij de OranjeLeeuwinnen afgelopen zomer nog zonder nieuwe uitdaging. Even leek hij aan de slag te gaan bij MVV, en later was hij ook in beeld voor de functie van directeur voetbal bij Benfica, maar dat kwam uiteindelijk niet van de grond. Over een mogelijke rol bij Ajax laat hij tegenover De Perstribune duidelijk weten: dat is nooit aan de orde geweest.

Jonker steekt van wal. "Ik ben nog nooit door Ajax gevraagd. Niet om de broodjes te smeren, niet om de tafeltennistafel op te zetten. Ik begrijp dat ook wel. Of er andere opties zijn? Ik ben niet meer bereid om zomaar te verhuizen voor een gemiddelde club. Dus of iets als Benfica, ja, mooi. Een land... Het enige wat ik nog niet gedaan heb, is een nationaal team bij de mannen. Cyprus, Malta, daarvan de nationale ploeg, bij de mannen of de vrouwen."

"Dat vind ik ook een uitdaging, om daar wat van te maken. Dan hoef ik daar niet te wonen, maar dat je daar echt iets neer kan zetten, dat lijkt me best wel leuk. En een club in de buurt van Amsterdam of Maastricht, dat zou prima zijn", besluit Jonker.

