AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Brian Brobbey
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Jonker tipt speler voor Ajax: "Ga die nou een half jaar volgen"

Amber
bron: Goedemorgen Eredivisie
Andries Jonker
Andries Jonker Foto: © BSR Agency

Gibson Yah heeft indruk gemaakt met zijn optreden tegen Ajax (1-1) en wordt zelfs door Andries Jonker genoemd als toekomstige speler van Ajax, Feyenoord of PSV. De 21-jarige middenvelder, die deze zomer transfervrij overkwam van Jong FC Utrecht, speelde zaterdag een sterke wedstrijd voor FC Volendam en krijgt veel lof.

Ook ploeggenoot Henk Veerman, die tegen Ajax verantwoordelijk was voor de openingstreffer, stak in Goedemorgen Eredivisie niet onder stoelen of banken wat hij van Yah vindt. "Ik vind het echt een geweldige speler. Het is ook echt een beer van een kerel. Als je tegen hem aanloopt, dan heb je gewoon vakantie. Dan heb je een serieus probleem", grapte de spits, tot hilariteit van de tafel. "Hij heeft natuurlijk een hoop blessureleed gehad, maar als hij fit blijft, dan zal deze jongen niet lang bij FC Volendam voetballen."

Jonker, voormalig trainer van Volendam en ex-bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, deelt die mening volledig. "Het lijkt erop dat de topclubs massaal zoeken naar een nummer zes. Die moet altijd weer in het buitenland gevonden worden. Maar bij Telstar loopt er nog eentje waarvan ik denk: zo, wat een speler: Tyrone Owusu."

Over Yah was Jonker minstens zo enthousiast: "Ik ben niet iemand die na twee, drie wedstrijden vindt dat iemand in het Nederlands elftal moet, maar dat zijn wel spelers… Ga die nou een half jaar volgen. Als je dit niveau vasthoudt, dan speel je niet lang bij Volendam. Ik denk dat de Nederlandse topclubs daar heel goed naar zouden kunnen kijken. Geweldig dat dat soort spelers boven komen drijven en dat ze in de Eredivisie een podium krijgen om zich te ontwikkelen."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart kritisch: "Ajax heeft geen versterkingen gehaald"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 4 10 9
2 PSV 4 7 9
3 Ajax 4 4 8
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd