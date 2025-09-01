Jonker tipt speler voor Ajax: "Ga die nou een half jaar volgen"

Gibson Yah heeft indruk gemaakt met zijn optreden tegen Ajax (1-1) en wordt zelfs door Andries Jonker genoemd als toekomstige speler van Ajax, Feyenoord of PSV. De 21-jarige middenvelder, die deze zomer transfervrij overkwam van Jong FC Utrecht, speelde zaterdag een sterke wedstrijd voor FC Volendam en krijgt veel lof.

Ook ploeggenoot Henk Veerman, die tegen Ajax verantwoordelijk was voor de openingstreffer, stak in Goedemorgen Eredivisie niet onder stoelen of banken wat hij van Yah vindt. "Ik vind het echt een geweldige speler. Het is ook echt een beer van een kerel. Als je tegen hem aanloopt, dan heb je gewoon vakantie. Dan heb je een serieus probleem", grapte de spits, tot hilariteit van de tafel. "Hij heeft natuurlijk een hoop blessureleed gehad, maar als hij fit blijft, dan zal deze jongen niet lang bij FC Volendam voetballen."

Jonker, voormalig trainer van Volendam en ex-bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, deelt die mening volledig. "Het lijkt erop dat de topclubs massaal zoeken naar een nummer zes. Die moet altijd weer in het buitenland gevonden worden. Maar bij Telstar loopt er nog eentje waarvan ik denk: zo, wat een speler: Tyrone Owusu."

Over Yah was Jonker minstens zo enthousiast: "Ik ben niet iemand die na twee, drie wedstrijden vindt dat iemand in het Nederlands elftal moet, maar dat zijn wel spelers… Ga die nou een half jaar volgen. Als je dit niveau vasthoudt, dan speel je niet lang bij Volendam. Ik denk dat de Nederlandse topclubs daar heel goed naar zouden kunnen kijken. Geweldig dat dat soort spelers boven komen drijven en dat ze in de Eredivisie een podium krijgen om zich te ontwikkelen."