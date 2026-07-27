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'Jordan Henderson (36) serieus in beeld bij Engelse grootmacht'

Max
bron: The Athletic
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson wordt serieus gelinkt aan een overstap naar Chelsea. Dat melden diverse media, waaronder The Athletic

De Engelse grootmacht beschikt over een selectie met veel jonge spelers en wil deze zomer ervaring toevoegen aan de groep. Eerder werden Granit Xhaka, John Stones en Danny Welbeck al genoemd en daar komt nu ook voormalig Ajacied Henderson bij. 

Henderson staat nog onder contract bij Brentford, maar volgens de Engelse media is de club bereid om de international deze zomer transfervrij te laten gaan. Er zijn naast Chelsea meer club geïnteresseerd in de ervaren middenvelder. 

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