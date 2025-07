Jordan Henderson bedankt Ajax: "Een echte Europese grootheid"

Henderson kijkt met veel trots terug op de afgelopen anderhalf jaar in Amsterdamse dienst. "Toen ik bij Ajax aankwam, voelde ik direct de statuur en geschiedenis van de club. Ondanks dat ik wist dat Ajax een moeilijke periode doormaakte, was het meteen duidelijk dat deze club bijzonder is — echte Europese grootheid, synoniem met een bepaalde manier van voetballen", schrijft hij op Instagram. "Die identiteit en waarden zullen altijd blijven bestaan."

Na een lastig eerste halfjaar greep Ajax afgelopen seizoen net naast de landstitel. "Helaas zijn we net niet kampioen geworden, maar ik heb het gevoel dat we samen ontzettend veel hebben bereikt. Dat werd duidelijk na de laatste wedstrijd van het seizoen — het hele stadion bleef om te applaudisseren en te zingen voor de spelers en staf op het veld", zag Henderson. "Dat was het moment waarop ik besefte wat we samen hadden neergezet, en hoe bijzonder onze reis is geweest."

De ervaren Engelsman is de supporters dankbaar en wenst de club veel succes toe. "Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor de toekomst en ik hoop dat John en de jongens dit seizoen net dat ene stapje extra kunnen zetten", vervolgt de middenvelder. "Ze verdienen het — en de fans ook. Het succes zal terugkeren, en snel. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met mijn familie terug te keren in de Arena, als supporters. Ajax zal altijd een speciale plek in ons hart hebben."