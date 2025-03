Jordan Henderson gaat diep door het stof: "Dat was heel dom"

Jordan Henderson weet dat hij een domme gele kaart pakte in de slotfase van Ajax - Eintracht Frankfurt. Door die kaart mist de aanvoerder de terugwedstrijd in Frankfurt.

"We hadden wat pech. Die gelijkmaker had aan het einde zeker nog wel kunnen vallen. We baalden natuurlijk van die tweede goal. Ik weet niet of het een overtreding was die daar van tevoren gemaakt werd. In de laatste tien tot vijftien minuten zetten we echt wel hoog druk voor die gelijkmaker", zegt Henderson bij Ziggo Sport.

Na een wegwerpgebaar kreeg hij geel. Vond hij er zelf van? "Ja, dat was heel dom. Ik vond dat zij echt tijd aan het verspelen waren en daar was ik heel gefrustreerd door. Stom van me. Het is niet ideaal, want ik wil natuurlijk bij de selectie zitten die volgende week gaat proberen om alsnog een resultaat te halen."