Jordan Henderson grapt na Viagra-gerucht: "De Viagra helpt zeker"

Engelse media kwamen deze week met een opvallende suggestie richting de nationale ploeg in aanloop naar het duel met Mexico in de achtste finales van het WK. In aanloop naar de wedstrijd op ruim 2200 meter hoogte werd in berichtgeving zelfs gesproken over het gebruik van Viagra om beter met de omstandigheden om te kunnen gaan.

De geruchten zorgden voor de nodige ophef, maar bij Engeland wordt er vooral luchtig op gereageerd. "Die informatie over de gunstige bijwerkingen is mij niet ter ore gekomen. Mijn spelers gebruiken het daarom niet", vertelt bondscoach Thomas Tuchel lachend op de persconferentie.

Ook voormalig Ajax-middenvelder Jordan Henderson kon er wel om lachen. "Die Viagra helpt zeker, nee dat is een grapje!", vertelt Jordan Henderson lachend. De wedstrijd tussen het Engeland van de oud-Ajax-speler en Mexico begint vannacht om 02.00 uur.