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Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson heeft met de komst van Thomas Tüchel weer een plek veroverd bij de selectie van Engeland. De oud-Ajacied staat op woensdag tegenover Kroatië. 

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Met zijn ervaring moet Henderson ervoor zorgen dat het gevoel binnen het team goed is. "Een goede teamgenoot zijn, of je nou speelt, invalt of helemaal niet in actie komt, het gaat erom dat je een goede omgeving en cultuur creëert om te blijven gaan en om elkaar te supporten op de goede momenten. We kijken ernaar uit om te beginnen", zegt hij tegenover ESPN

De 40-jarige Luka Modric staat, naar waarschijnlijkheid, in de basis in het duel met Kroatië. "Voor mij is hij één van de beste tegen wie ik ooit gespeeld heb. Ik ben een groot, groot fan van hem. Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons", steekt Henderson de loftrompet. "Maar het gaat niet alleen om hem. Ze hebben andere hele goede spelers in hun team."

Anderzijds heeft Engeland Jude Bellingham. Ondanks bakken aan ervaring is hij pas 22. "Bij rondos moet de jongste altijd in het midden. Ik denk soms dat er anderen eerder aan de beurt zijn, maar hij is altijd een van de eerste die in het midden staat. Dat herinnert ons eraan hoe jong hij is."

Henderson ziet in Bellingham een speciale speler. "Hij gaat een grote impact hebben voor ons dit seizoen. Hij geeft ons iets speciaals. Hij geeft ons de X-factor. Hij heeft ervaring in toernooien. Het is een grote speler voor ons."

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