Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"
Jordan Henderson heeft met de komst van Thomas Tüchel weer een plek veroverd bij de selectie van Engeland. De oud-Ajacied staat op woensdag tegenover Kroatië.
Met zijn ervaring moet Henderson ervoor zorgen dat het gevoel binnen het team goed is. "Een goede teamgenoot zijn, of je nou speelt, invalt of helemaal niet in actie komt, het gaat erom dat je een goede omgeving en cultuur creëert om te blijven gaan en om elkaar te supporten op de goede momenten. We kijken ernaar uit om te beginnen", zegt hij tegenover ESPN.
De 40-jarige Luka Modric staat, naar waarschijnlijkheid, in de basis in het duel met Kroatië. "Voor mij is hij één van de beste tegen wie ik ooit gespeeld heb. Ik ben een groot, groot fan van hem. Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons", steekt Henderson de loftrompet. "Maar het gaat niet alleen om hem. Ze hebben andere hele goede spelers in hun team."
Anderzijds heeft Engeland Jude Bellingham. Ondanks bakken aan ervaring is hij pas 22. "Bij rondos moet de jongste altijd in het midden. Ik denk soms dat er anderen eerder aan de beurt zijn, maar hij is altijd een van de eerste die in het midden staat. Dat herinnert ons eraan hoe jong hij is."
Henderson ziet in Bellingham een speciale speler. "Hij gaat een grote impact hebben voor ons dit seizoen. Hij geeft ons iets speciaals. Hij geeft ons de X-factor. Hij heeft ervaring in toernooien. Het is een grote speler voor ons."
'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'
Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"
'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'
Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter
Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman hakt laatste knopen door
"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"
Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
Ihattaren vindt dat hij op WK moest staan: "Ja, honderd procent"
Ajax-transfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"
Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"
Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"
Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"
"Vind het een schande dat Wout Weghorst is geselecteerd voor Oranje"
Itakura doet voorspelling voor Oranje - Japan: "Wout en ik..."
Aboukhlal koos voor PSV: "Wat anders de keuze was geweest? Ajax"
"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"
'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'
Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"
'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'