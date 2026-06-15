Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"

Met zijn ervaring moet Henderson ervoor zorgen dat het gevoel binnen het team goed is. "Een goede teamgenoot zijn, of je nou speelt, invalt of helemaal niet in actie komt, het gaat erom dat je een goede omgeving en cultuur creëert om te blijven gaan en om elkaar te supporten op de goede momenten. We kijken ernaar uit om te beginnen", zegt hij tegenover ESPN.

De 40-jarige Luka Modric staat, naar waarschijnlijkheid, in de basis in het duel met Kroatië. "Voor mij is hij één van de beste tegen wie ik ooit gespeeld heb. Ik ben een groot, groot fan van hem. Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons", steekt Henderson de loftrompet. "Maar het gaat niet alleen om hem. Ze hebben andere hele goede spelers in hun team."