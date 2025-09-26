Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

Jordan Henderson vertrok de voorbije zomer bij Ajax en keerde terug naar de Premier League. De ervaren Engelsman is zeer te spreken over zijn periode in Amsterdam en kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij de club.

"Het is anders, maar er zijn veel dingen waar ik van heb genoten", geeft Henderson aan in gesprek met Sky Sports over zijn periode als speler en aanvoerder van Ajax. "Als je naar het buitenland gaat, zijn er bepaalde dingen die een beetje een schok zijn en waar je moeilijk aan kunt wennen. Maar er zijn andere dingen die je juist leuk vindt."

"Ik vond het erg leuk om te leren, me aan te passen en verschillende dingen uit te proberen", vervolgt hij. "Ajax is een mooie en echt een goede club. Toen ik bij Ajax zat, waren er veel jonge spelers. Dat is natuurlijk voor Ajax: ze halen jonge spelers binnen, ontwikkelen ze en verkopen ze door. Er waren vier of vijf jongens die senior waren."

Henderson koos afgelopen zomer voor een terugkeer naar Engeland en speelt momenteel voor Brentford FC. De keuze werd niet gemaakt met het nationale elftal in het achterhoofd. "Ik denk niet dat ik per se terug hoefde te keren naar de Premier League om te proberen in de Engelse selectie te komen. Ik zat in de Engelse selectie toen ik bij Ajax zat, in een andere competitie. En ik denk dat er ook andere competities van hoog niveau zijn."

"Ik speelde nog steeds voetbal op hoog niveau, vooral in Europa en een paar grote wedstrijden in Nederland tegen PSV, Feyenoord, dat soort wedstrijden', benadrukt de rechtspoot. 'Er waren nog steeds een paar grote wedstrijden, maar tegelijkertijd begrijp ik dat het niet de Premier League is. Ik heb de Premier League gemist. De intensiteit, sfeer en het gevoel van de Premier League", aldus Henderson.