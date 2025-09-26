Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

Stefan

Jordan Henderson vertrok de voorbije zomer bij Ajax en keerde terug naar de Premier League. De ervaren Engelsman is zeer te spreken over zijn periode in Amsterdam en kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij de club.

"Het is anders, maar er zijn veel dingen waar ik van heb genoten", geeft Henderson aan in gesprek met Sky Sports over zijn periode als speler en aanvoerder van Ajax. "Als je naar het buitenland gaat, zijn er bepaalde dingen die een beetje een schok zijn en waar je moeilijk aan kunt wennen. Maar er zijn andere dingen die je juist leuk vindt."

"Ik vond het erg leuk om te leren, me aan te passen en verschillende dingen uit te proberen", vervolgt hij. "Ajax is een mooie en echt een goede club. Toen ik bij Ajax zat, waren er veel jonge spelers. Dat is natuurlijk voor Ajax: ze halen jonge spelers binnen, ontwikkelen ze en verkopen ze door. Er waren vier of vijf jongens die senior waren."

Henderson koos afgelopen zomer voor een terugkeer naar Engeland en speelt momenteel voor Brentford FC. De keuze werd niet gemaakt met het nationale elftal in het achterhoofd. "Ik denk niet dat ik per se terug hoefde te keren naar de Premier League om te proberen in de Engelse selectie te komen. Ik zat in de Engelse selectie toen ik bij Ajax zat, in een andere competitie. En ik denk dat er ook andere competities van hoog niveau zijn."

"Ik speelde nog steeds voetbal op hoog niveau, vooral in Europa en een paar grote wedstrijden in Nederland tegen PSV, Feyenoord, dat soort wedstrijden', benadrukt de rechtspoot. 'Er waren nog steeds een paar grote wedstrijden, maar tegelijkertijd begrijp ik dat het niet de Premier League is. Ik heb de Premier League gemist. De intensiteit, sfeer en het gevoel van de Premier League", aldus Henderson.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Donny van de Beek raakt geblesseerd bij Girona

Donny van de Beek minstens half jaar buitenspel door zware blessure

0
Daley Blind en Nicolas Tagliafico

Ajax-talent vertrok: "Blind en Tagliafico waren toen beter dan ik"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Jordan Henderson Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd