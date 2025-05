'Jordan Henderson staat open voor transfer naar Premier League-club'

Jordan Henderson is één van de spelers die Ajax deze zomer mogelijk gaat verlaten. De ervaren Engelsman zou in de belangstelling staan van het onlangs gepromoveerde Sunderland AFC.

Henderson speelde in de jeugd al voor de club uit zijn geboortestad en zou dus in beeld zijn om terug te keren bij de 'Black Cats', zo meldt TalkSPORT. Sunderland AFC promoveerde afgelopen weekend naar de Premier League door de finale van de play-offs van de Championship met 1-2 te winnen van Sheffield United.

Tom Watson scoorde in de absolute slotfase de winnende treffer voor Sunderland AFC en dat gebeurde onder toeziend oog van Henderson. De Ajacied was te gast op het iconische Wembley Stadium en zag zijn oude club van dichtbij de promotie maar de Premier League in de wacht slepen. De Engelsman zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar zijn oude club.