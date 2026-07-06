Jordan Henderson struikelt over reclamebord: "Het lijkt ernstig"

Engeland heeft de oefenzege op Mexico (2-3) overschaduwd zien worden door een vervelend incident met Jordan Henderson. De middenvelder kwam na afloop ten val en moest per brancard van het veld worden afgevoerd. Daarbij kreeg hij ook zuurstof toegediend, terwijl zijn ploeggenoten zich bezorgd om hem heen verzamelden.

Op beelden is te zien hoe Henderson in het Estadio Azteca over een reclamebord probeert te springen. Daarbij glijdt zijn hand weg van de bovenkant van het bord, waardoor hij voorover valt. Wanneer hij de val met zijn armen probeert te breken, lijkt zijn linkeronderarm op onnatuurlijke wijze dubbel te klappen. Kort daarna werd hij met een zuurstofmasker op de brancard afgevoerd.

Aanvoerder Harry Kane gaf na de wedstrijd een eerste update over de situatie van zijn ploeggenoot. "Jordan ging daar even naar de grond. Volgens mij is er niets ernstigs aan de hand, het lijkt iets met zijn arm te zijn", zei Kane tegen de BBC.