Jordan Henderson wekt ergernis: "Hij laat het team in de steek"

"Stupid", reageert de Engelse middenvelder na afloop bij Ziggo Sport. "Ik vond dat de spelers van Eintracht Frankfurt aan het tijdrekken waren. Maar dit was niet slim van mij. Gelukkig hebben we genoeg jongens in de selectie om volgende week nog een goed resultaat te boeken. Het is pas half time. Ik vind deze nederlaag niet terecht. Helaas lukte het niet om in de slotfase nog de 2-2 te maken."

Wesley Sneijder is niet te spreken over de actie van Henderson. "Je mag als aanvoerder natuurlijk wel communiceren met de scheidsrechter, maar je moet geen wegwerpgebaar maken en fuck off roepen. Hij zegt het zelf ook, maar dit is superstom. Dit kan echt niet. Zeker niet van een aanvoerder." Theo Janssen sluit zich daarbij aan. "Dit is gewoon heel dom en je laat je team in de steek."