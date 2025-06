'Jordan Henderson ziet zijn transferwaarde flink dalen bij Ajax'

Bij zijn komst naar Ajax lag de marktwaarde van Henderson nog rond de zes miljoen euro. Nu anderhalf jaar later is dat bedrag flink gezakt. Inmiddels is de Engelse middenvelder, volgens Transfermarkt.nl, nog maar zo'n 2,5 miljoen euro waard. Henderson keerde afgelopen periode wel voor het eerst in lange tijd weer terug bij het nationale elftal van Engeland.

Henderson speelde dit seizoen 45 wedstrijden voor Ajax. Daarin scoorde hij één keer en wist hij zes assists te geven. De middenvelder plaatste zich met de Amsterdammers voor het hoofdtoernooi van de Champions League, door op de tweede plaats te eindigen in de Eredivisie.