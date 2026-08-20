Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"
PSV lijkt zich snel te gaan versterken met Lutsharel Geertruida. Ajax was ook de markt voor de verdediger, maar ziet hem dus naar Eindhoven verkassen. Dennie van Laar heeft echter een goedkoper alternatief op het oog voor de Amsterdammers.
"Ik vind Teze een hele stabiele speler", begint Van Laar in de podcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur. "Op zes, rechtsback, centraal... Hij is natuurlijk fysiek helemaal in orde. Hij is best snel, verdedigend best wel agressief en het is veel meer een goede passer dan we altijd bij PSV hebben gezien. Hij kwam als rechtsback te spelen, maar van oorsprong speelt hij beter in de as."
"Deze jongen is gewoon een zekerheidje, helemaal voor de top van de Eredivisie", vervolgt hij. "Hij heeft een beetje hetzelfde profiel als Jordan Teze", merkt Ruben Winkels op. Die mening deelt Van Laar "Als ik Ajax was, dan zou ik wel een belletje wagen. Ze werden al gelinkt aan Geertruida. Dat gaat niet gebeuren, maar Teze is een goedkoper alternatief. Het zou bijna gek zijn als Ajax niet aan Teze denkt", aldus Van Laar.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond
Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies
Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"
Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"
'Ajax en Lazio akkoord over huurdeal: optie tot koop 7,5 miljoen'
Kraay zag liever oud-Ajacieden als bondscoach: "Terpetijnzeiken"
Veltman haalt keihard uit naar fans van Ajax: "Ik heb me vergist"
Driessen pessimistisch: "Denk dat Ajax weinig zulke spelers heeft"
NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"
Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"
Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag
Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
Koopoptie Camara valt lager uit: "Zonder enige verplichting"
'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'
'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'
Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"
'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'
'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'
'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'
'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'
'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'
Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"
Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'
Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"
'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'
Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"