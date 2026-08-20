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Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"

Stefan
Jordan Teze
Jordan Teze Foto: © Pro Shots

PSV lijkt zich snel te gaan versterken met Lutsharel Geertruida. Ajax was ook de markt voor de verdediger, maar ziet hem dus naar Eindhoven verkassen. Dennie van Laar heeft echter een goedkoper alternatief op het oog voor de Amsterdammers.

"Ik vind Teze een hele stabiele speler", begint Van Laar in de podcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur. "Op zes, rechtsback, centraal... Hij is natuurlijk fysiek helemaal in orde. Hij is best snel, verdedigend best wel agressief en het is veel meer een goede passer dan we altijd bij PSV hebben gezien. Hij kwam als rechtsback te spelen, maar van oorsprong speelt hij beter in de as."

"Deze jongen is gewoon een zekerheidje, helemaal voor de top van de Eredivisie", vervolgt hij. "Hij heeft een beetje hetzelfde profiel als Jordan Teze", merkt Ruben Winkels op. Die mening deelt Van Laar "Als ik Ajax was, dan zou ik wel een belletje wagen. Ze werden al gelinkt aan Geertruida. Dat gaat niet gebeuren, maar Teze is een goedkoper alternatief. Het zou bijna gek zijn als Ajax niet aan Teze denkt", aldus Van Laar.

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