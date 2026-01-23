Jordi Cruijff actief: "Hij is met Arsenal en Arteta in gesprek"

Cruijff begint officieel pas per 1 februari bij Ajax, maar is nu alvast bezig. "Hij is met Arsenal en Arteta in gesprek om die Zinchenko-deal de goede kant op te duwen, want dat schiet nog niet op", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Hij bemoeit zich niet met de keuzes, maar wel met een heleboel dingen. Hij is ook dingen in kaart aan het brengen."

De Amsterdamse club wilden de 29-jarige linksback van Arsenal, die dit seizoen op huurbasis bij Nottingham Forest speelt, eerst huren, maar inmiddels wordt er naar verluidt gekeken naar een directe transfer