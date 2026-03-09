Jordi Cruijff ambitieus: "Ik wil gelijk om de titel strijden"

Jordi Cruijff is niet van plan rustig te beginnen bij Ajax. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers wil de club zo snel mogelijk naar een titel leiden.

Cruijff stak zijn ambitie maandag op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) niet onder stoelen of banken. "De ambitie is om de fans tevreden te maken en trots te laten zijn", citeert Ajax Showtime de technisch directeur. "De ambitie is om een elftal te bouwen dat gelijk om de titel kan strijden. Ik ben er klaar voor en we gaan ervoor."

De zoon van Johan Cruijff tekende 'slechts' voor 2,5 jaar en dat heeft volgens hem een duidelijke reden. "Ik houd er niet van om voor vier jaar te tekenen. Dan krijg je het gevoel dat je relaxed kunt doen. Je moet direct pushen", benadrukt hij. "Met een langdurig contract kom je in de comfortzone. Ik weet wat voor stimulans ik nodig heb. Met een kort contract functioneer ik beter."