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'Jordi Cruijff benadert doelman met verleden bij Bayern München'

Niek
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Yann Sommer staat hoog op het verlanglijstje van Ajax, zo weet a Gazzetta Dello Sport donderdag te melden. De 37-jarige doelman kan vanwege een aflopend contract transfervrij vertrekken bij Internazionale. 

De Zwitserse sluitpost wil meer aan spelen toekomen, waardoor hij op zoek gaat naar een andere uitdaging. Jordi Cruijff heeft inmiddels contact gezocht met de ervaren keeper, die bij de club uit Amsterdam in beeld zou zijn als 1e doelman. 

Ajax Ook Marc-André ter Stegen en Marvin Keller - van respectievelijk FC Barcelona en Young Boys - werden al in verband gebracht met de vacature in de Johan Cruijff Arena, maar het is de vraag of zij financieel haalbaar zijn. 

De Spaanse trainer Michel, die vorig seizoen nog werkzaam was bij Girona, heeft met Maarten Paes sowieso al een ervaren doelman in zijn selectie zitten. De kans is echter groot dat hij uiteindelijk genoegen zal moeten nemen met een reserverol. 

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