'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"

Hoewel Ajax tot dusver nog weinig transfers officieel heeft afgerond, hoeven supporters zich volgens Mike Verweij geen zorgen te maken. De clubleiding richt zich momenteel vooral op het binnenhalen van spelers die direct een verschil kunnen maken voor de selectie van komend seizoen.

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In de Kick-off-podcast van De Telegraaf legt Verweij uit waarom het relatief stil is rond de Amsterdamse club. "Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Er beginnen een hele hoop mensen heel erg zenuwachtig te worden dat er heel weinig Ajax-nieuws is. Dat heeft wel een reden." Volgens de clubwatcher ligt de focus momenteel op spelers uit een hogere categorie. "Ze zijn bezig met een aantal grote vissen", legt hij uit. "Die kleine vissen worden later ook wel binnen gehengeld."

Een van de namen die steeds nadrukkelijker met Ajax in verband wordt gebracht, is Daley Blind. Verweij verwacht dat daar uiteindelijk beweging in zal komen. "Het gerucht dat sowieso Daley Blind met Míchel meekomt, wordt steeds heviger. Dat lijkt uiteindelijk wel goed te komen." Daarnaast meldt de journalist dat Ajax dicht bij de komst van een talentvolle verdediger uit Marokko is. "Er is ook een Marokkaanse jeugdinternational, Fouad Zahouani. Hij is wereldkampioen geworden met Marokko Onder 20, een linksback. Die gaat ook komen, maar die gaat eerst voor Jong Ajax spelen."

Verweij begrijpt de werkwijze van Jordi Cruijff, die onlangs begon als technisch directeur van Ajax. Volgens hem probeert de beleidsbepaler de selectie zo snel mogelijk van extra kwaliteit te voorzien. "Jordi Cruijff, en dat is ook logisch als je begint als technisch directeur, die probeert nu zijn elftal heel goed en snel te versterken. Je ziet ook allerlei grote namen voorbij komen. Sommer, Ter Stegen en Ceballos." Niet iedereen is echter onder de indruk van de spelers die worden genoemd. Valentijn Driessen plaatst een duidelijke kanttekening bij de transferstrategie van Ajax. "Je moet goede spelers halen, geen grote namen", besluit de journalist.

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