Jordi Cruijff blikt terug: "Niet fijn als je je vader ziet lijden"

Jordi Cruijff had graag langer de aarde gedeeld met zijn vader Johan. Toch heeft hij vrede met zijn overlijden. In een openhartig interview met Het Parool vertelt hij dat de gevolgen van kanker niet lang aan Johan hebben kunnen vreten.

"Hij heeft natuurlijk heel veel gedaan en meegemaakt - ook moeilijke dingen. Hij is kort na de Tweede Wereldoorlog geboren, in die zware wederopbouwtijd", zegt hij bij Het Parool. "En hij is op redelijk jonge leeftijd zijn vader verloren, en daar sta je dan...". De twee spraken daar niet veel over. "Hij focuste altijd op de leuke dingen. Hij ging nooit heel diep in op het moeilijke van de dingen. Dat is mijn vader: ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg, maar hij zag altijd het voordeel in een nadeel."

Johan kreeg te maken met twee tumors. Na het nieuws van zijn tweede reageerde hij positief: "Want dan konden ze er tenminste iets aan doen", dacht Johan. "Nadat hij dat nieuws had gehoord, moet hij hebben gedacht: hoe ga ik dit aan mijn vrouw vertellen?" blikt Jordi terug. "Hij moest met iets positiefs komen uit iets negatiefs. Zo was mijn vader. En als je heel straightforward luistert naar wat hij zegt, dan heeft hij wel een punt, want als je het niet ontdekt, wordt het sowieso erger."

Na zijn overleden heeft Jordi een lastige periode gehad, waarin hij het als oneerlijk achtte dat zijn vader zo vroeg is overleden. "Maar met de jaren ben ik daar anders over gaan denken. Nu vind ik het echt een zegen dat hij is overleden zonder te lijden."

"Ik ben blij dat hij niet heel lang heeft geleden", meent hij. "Want dat is niet fijn, als je je vader pijn ziet lijden. Hij heeft het één dag moeilijk gehad en toen was het klaar. Ik heb er vrede mee, want hij heeft wel vijf levens geleefd, waarin hij heel veel heeft bereikt en betekend. Tien jaar na zijn dood hebben we het nog steeds over hem."