Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Hans Kraay junior denkt dat Jordi Cruijff ook heeft genoten van de laatste interviews van de routinier.

"Jordi Cruijff houdt ook niet van antwoorden die door allerlei zijstraten heen gaan", legt hij uit op de website van VI. "Jordi Cruijff is van: ja is ja, en nee is nee. En goed is goed, en fout is fout. En bij Ajax gaat er heel veel fout. Op dat gebied liggen Berghuis en Jordi Cruijff al volledig op één lijn", aldus Kraay junior.

"Vergoeilijken, daar doen ze allebei niet aan", constateert hij. "En wat ik vooral het mooie aan Jordi Cruijff vind, is dat hij niet aankomt met het gelul dat Ajax nog twee of drie jaar nodig heeft om volledig Ajax te zijn", vervolgt Kraay junior, die onlangs zelf ook sprak met de nieuwe technisch directeur van Ajax.