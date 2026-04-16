Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Hans Kraay junior denkt dat Jordi Cruijff ook heeft genoten van de laatste interviews van de routinier.
"Jordi Cruijff houdt ook niet van antwoorden die door allerlei zijstraten heen gaan", legt hij uit op de website van VI. "Jordi Cruijff is van: ja is ja, en nee is nee. En goed is goed, en fout is fout. En bij Ajax gaat er heel veel fout. Op dat gebied liggen Berghuis en Jordi Cruijff al volledig op één lijn", aldus Kraay junior.
"Vergoeilijken, daar doen ze allebei niet aan", constateert hij. "En wat ik vooral het mooie aan Jordi Cruijff vind, is dat hij niet aankomt met het gelul dat Ajax nog twee of drie jaar nodig heeft om volledig Ajax te zijn", vervolgt Kraay junior, die onlangs zelf ook sprak met de nieuwe technisch directeur van Ajax.
"Ik liep Jordi Cruijff twee weken geleden op De Toekomst tegen het lijf en hij begon gelijk van: “Hans, jij bent niet zo van dat achterlijke opbouwen, hè?! Nou, daar zijn we het over eens. Want ik vind dat ook een keeper van Ajax en Barcelona alleen een centrale verdediger aanspeelt als zijn eerste bal vooruit kan. En driehoekjes maken in de eigen zestien, daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan. En weet je”, ging hij verder: “Ik kan nou wel gaan roepen dat we over twee jaar vol voor de titel gaan, maar ik geloof niet in dat indekken. Vanaf de eerste competitiedag volgend seizoen gaan wij de strijd aan met Feyenoord en PSV. Ja, ook PSV. Als we dat niet uitstralen, dan zijn we pas echt het Ajax-DNA kwijt. En weet je… ik ben hier niet binnengehaald om vrienden te maken”. Goed is goed, fout is fout, wat dat betreft zullen Steven Berghuis en Jordi Cruijff weinig onenigheid samen krijgen", voorspelt de voetballiefhebber.
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld
Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Mika Godts vertrouwt in Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"
Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden
Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"
Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"