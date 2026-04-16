Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © BSR Agency

Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Hans Kraay junior denkt dat Jordi Cruijff ook heeft genoten van de laatste interviews van de routinier. 

"Jordi Cruijff houdt ook niet van antwoorden die door allerlei zijstraten heen gaan", legt hij uit op de website van VI. "Jordi Cruijff is van: ja is ja, en nee is nee. En goed is goed, en fout is fout. En bij Ajax gaat er heel veel fout. Op dat gebied liggen Berghuis en Jordi Cruijff al volledig op één lijn", aldus Kraay junior.

"Vergoeilijken, daar doen ze allebei niet aan", constateert hij. "En wat ik vooral het mooie aan Jordi Cruijff vind, is dat hij niet aankomt met het gelul dat Ajax nog twee of drie jaar nodig heeft om volledig Ajax te zijn", vervolgt Kraay junior, die onlangs zelf ook sprak met de nieuwe technisch directeur van Ajax. 

"Ik liep Jordi Cruijff twee weken geleden op De Toekomst tegen het lijf en hij begon gelijk van: “Hans, jij bent niet zo van dat achterlijke opbouwen, hè?! Nou, daar zijn we het over eens. Want ik vind dat ook een keeper van Ajax en Barcelona alleen een centrale verdediger aanspeelt als zijn eerste bal vooruit kan. En driehoekjes maken in de eigen zestien, daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan. En weet je”, ging hij verder: “Ik kan nou wel gaan roepen dat we over twee jaar vol voor de titel gaan, maar ik geloof niet in dat indekken. Vanaf de eerste competitiedag volgend seizoen gaan wij de strijd aan met Feyenoord en PSV. Ja, ook PSV. Als we dat niet uitstralen, dan zijn we pas echt het Ajax-DNA kwijt. En weet je… ik ben hier niet binnengehaald om vrienden te maken”. Goed is goed, fout is fout, wat dat betreft zullen Steven Berghuis en Jordi Cruijff weinig onenigheid samen krijgen", voorspelt de voetballiefhebber. 

Gerelateerd:
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Mika Godts met de bal

Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
Laatste nieuws

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"

'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"

Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld

Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
