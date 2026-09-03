Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"

Jordi Cruijff kijkt met veel plezier terug op de afgelopen transferperiode. Van alle deals die Ajax wist te sluiten, sprong voor hem vooral de komst van Julian Brandt eruit. De transfer van de Duitse aanvallende middenvelder kwam volledig uit de lucht vallen. Pas bij de officiële aankondiging werd duidelijk dat Brandt voor drie jaar naar Amsterdam kwam.

"Dat vond ik mooi. Je laat eindelijk ook een keer zien dat wij als club bepalen wanneer iets uitkomt. Dat was mijn, en misschien is dat kinderachtig, favoriete moment tot nu toe", vertelt Cruijff aan ESPN. De technisch directeur van Ajax hecht veel waarde aan het geheimhouden van transfers. "De spelers waarderen dat."

Cruijff weet dat het aantrekken van spelers van het kaliber Brandt, Marc ter Stegen en Sofyan Amrabat bepaald niet vanzelfsprekend is. "Het zijn spelers waarvan je al weet dat het moeilijk gaat worden." Toch besloot Ajax de pogingen te wagen. "Maar als je het niet probeert, dan lukt het nooit. Zoals mijn vader altijd zijn Cruijff-tekstjes had: als je niet schiet, kan je niet scoren. Dit waren zulke situaties. Soms gebeuren er dingen die ineens iets mogelijk maken. Dan moet je ervoor gaan."