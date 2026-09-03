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Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"

Joram
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff kijkt met veel plezier terug op de afgelopen transferperiode. Van alle deals die Ajax wist te sluiten, sprong voor hem vooral de komst van Julian Brandt eruit. De transfer van de Duitse aanvallende middenvelder kwam volledig uit de lucht vallen. Pas bij de officiële aankondiging werd duidelijk dat Brandt voor drie jaar naar Amsterdam kwam.

"Dat vond ik mooi. Je laat eindelijk ook een keer zien dat wij als club bepalen wanneer iets uitkomt. Dat was mijn, en misschien is dat kinderachtig, favoriete moment tot nu toe", vertelt Cruijff aan ESPN. De technisch directeur van Ajax hecht veel waarde aan het geheimhouden van transfers. "De spelers waarderen dat."

Cruijff weet dat het aantrekken van spelers van het kaliber Brandt, Marc ter Stegen en Sofyan Amrabat bepaald niet vanzelfsprekend is. "Het zijn spelers waarvan je al weet dat het moeilijk gaat worden." Toch besloot Ajax de pogingen te wagen. "Maar als je het niet probeert, dan lukt het nooit. Zoals mijn vader altijd zijn Cruijff-tekstjes had: als je niet schiet, kan je niet scoren. Dit waren zulke situaties. Soms gebeuren er dingen die ineens iets mogelijk maken. Dan moet je ervoor gaan."

De oud-voetballer merkt bovendien dat de sfeer rondom Ajax beter wordt. Niet alleen binnen de club, maar ook onder de achterban lijkt het enthousiasme terug te keren. De komst van bekende spelers speelt daar volgens Cruijff een rol in. Hij is vooral blij dat Ajax nog altijd aantrekkelijk blijkt voor grote namen uit het buitenland. "Hij zegt dat Ajax nog steeds die aantrekkingskracht heeft buiten Nederland. Alleen al als je zegt Ajax, zie je in hun ogen dat ze het interessant vinden", aldus Cruijff.

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