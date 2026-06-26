'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'

Clubwatcher Johan Inan schrijft dat Ajax deze zomer minimaal vijftien eerste selectiespelers van de hand wil doen. Zo kan er financieel en sportief ruimte gemaakt worden voor nieuwe, verse krachten om de ploeg van nieuwe trainer Míchel een kwaliteitsimpuls te geven.

Cruijff is hard op zoek naar toppers die van meerwaarde zijn voor de Amsterdammers. Er wordt voor veel posities gezocht. "Cruijff speurt de markt af naar een doelman, twee linksbacks, een paar middenvelders, twee spitsen en een vleugelaanvaller", zo klinkt het. "Toppers? Ja, spelers met de ervaring in de Europese top."