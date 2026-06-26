'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
Jordi Cruijff wil de selectie van Ajax deze zomer behoorlijk versterken. Volgens het Algemeen Dagblad wil de technisch directeur meerdere toppers naar Amsterdam halen.
Clubwatcher Johan Inan schrijft dat Ajax deze zomer minimaal vijftien eerste selectiespelers van de hand wil doen. Zo kan er financieel en sportief ruimte gemaakt worden voor nieuwe, verse krachten om de ploeg van nieuwe trainer Míchel een kwaliteitsimpuls te geven.
Cruijff is hard op zoek naar toppers die van meerwaarde zijn voor de Amsterdammers. Er wordt voor veel posities gezocht. "Cruijff speurt de markt af naar een doelman, twee linksbacks, een paar middenvelders, twee spitsen en een vleugelaanvaller", zo klinkt het. "Toppers? Ja, spelers met de ervaring in de Europese top."
Ajax werd al gelinkt aan Julian Brandt (Borussia Dortmund, transfervrij) en Dani Ceballos, terwijl er goede hoop is dat Marc-André ter Stegen naar Amsterdam komt. Ook Caio Henrique van AS Monaco is naar verluidt op weg naar Ajax.
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