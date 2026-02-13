Jordi Cruijff: "Dit wordt één van de belangrijkste Ajax-transfers"

"Misschien ben ik niet zo Nederlands wat dat betreft: maar ik ben wel het type dat altijd probeert mensen te respecteren. Als we het nu al over de trainer van het nieuwe seizoen hebben, haal je de focus weg van vandaag", zegt Cruijff tegen Voetbal International. "Het elftal heeft heel belangrijke wedstrijden voor de boeg, we móéten winnen en we móéten voor die tweede plek gaan. Ik wil de huidige coach respecteren en als ik het over anderen heb, vind ik dat niet respectvol naar hem toe."

Cruijff vervolgt: "En ook naar de clubs van trainers die we dan gaan noemen. Maar het wordt één van de belangrijkste transfers, dat is logisch. De trainer moet je verder helpen, hij moet er gelijk kunnen staan, het DNA kunnen begrijpen, dat zijn beslissingen die we gaan nemen op een discrete manier en met respect naar de mensen die er nu werken. In principe is de afspraak, voordat ik tekende al, dat Fred Grim het seizoen zal afmaken."

Over het overleg met collega-directeur Marijn Beuker zegt hij: "Ik informeer, Marijn wist ervan af, van mijn voornemen om in te grijpen bij Jong Ajax. Hij was een van de eersten, trouwens, tegen wie ik zei: ik zit hieraan te denken en dit zijn mijn redenen. Maar uiteindelijk neem ik die beslissing. En als anderen het daar niet mee eens zijn? Dan luister ik naar Johan Cruijff", aldus Jordi Cruijff.