Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jordi Cruijff: "Dit wordt één van de belangrijkste Ajax-transfers"

Joram
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff moet op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen bij Ajax. De nieuwe technisch directeur wil echter niet te veel vooruitlopen op die zoektocht en daarover uitgebreid in de media spreken.

"Misschien ben ik niet zo Nederlands wat dat betreft: maar ik ben wel het type dat altijd probeert mensen te respecteren. Als we het nu al over de trainer van het nieuwe seizoen hebben, haal je de focus weg van vandaag", zegt Cruijff tegen Voetbal International. "Het elftal heeft heel belangrijke wedstrijden voor de boeg, we móéten winnen en we móéten voor die tweede plek gaan. Ik wil de huidige coach respecteren en als ik het over anderen heb, vind ik dat niet respectvol naar hem toe." 

Cruijff vervolgt: "En ook naar de clubs van trainers die we dan gaan noemen. Maar het wordt één van de belangrijkste transfers, dat is logisch. De trainer moet je verder helpen, hij moet er gelijk kunnen staan, het DNA kunnen begrijpen, dat zijn beslissingen die we gaan nemen op een discrete manier en met respect naar de mensen die er nu werken. In principe is de afspraak, voordat ik tekende al, dat Fred Grim het seizoen zal afmaken."

Over het overleg met collega-directeur Marijn Beuker zegt hij: "Ik informeer, Marijn wist ervan af, van mijn voornemen om in te grijpen bij Jong Ajax. Hij was een van de eersten, trouwens, tegen wie ik zei: ik zit hieraan te denken en dit zijn mijn redenen. Maar uiteindelijk neem ik die beslissing. En als anderen het daar niet mee eens zijn? Dan luister ik naar Johan Cruijff", aldus Jordi Cruijff. 

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans met een heerlijke sfeeractie

Wint Ajax van Fortuna Sittard? BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Valentijn Driessen

Driessen vreest voor 'Spaans' Ajax: "Wat doe je als hij ja zegt?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax bestuur & beleid Johan Cruijff Jordi Cruijff Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties