'Jordi Cruijff gaat voor grote naam': "Xavi en Roberto Martinez"

Jop van Kempen is benieuwd wat er in de nabije toekomst met Oscar Garcia gaat gebeuren. De Spaanse oefenmeester maakt dit seizoen af als trainer van Jong Ajax, maar Van Kempen sluit niet dat Jordi Cruijff andere plannen heeft.

"Als je naar het profiel van García kijkt, is dat in mijn ogen geen trainer voor Jong Ajax", vertelt hij in de podcast Branie van Het Parool. "Ik denk dat García op enig moment door gaat schuiven naar de selectie. Het zou kunnen dat hij aanblijft als trainer van Jong Ajax, maar als je gaat kijken naar de financiële kaders en Ajax gaat bij het eerste elftal ook zo’n ingreep doen, dan vraag ik me zeer af of dat financieel haalbaar is", legt Van Kempen uit.

"Ik heb Menno Geelen gevraagd of de financiële kaders voor Jordi (Cruijff, red.) zijn aangepast, maar hij zei: nee, de financiële kaders van Ajax worden niet opgerekt door de komst van Jordi. Ze werken dus gewoon met een Europa League-begroting", vervolgt hij. "Dat doet mij denken dat García uiteindelijk doorgaat naar het eerste elftal", aldus Van Kempen, die niet uitsluit dat Garcia uiteindelijk assistent-trainer zal worden bij Ajax 1.

De verslaggever verwacht namelijk dat Jordi Cruijff voor een 'grote naam' gaat als opvolger van trainer Fred Grim. "Ik denk dat Jordi dat gaat proberen", voorspelt hij. "Dan denk ik aan Xavi en Roberto Martinez, die bondscoach is van Portugal en ook vrijkomt."