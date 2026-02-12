Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Jordi Cruijff gaat Xavi benaderen': "We zijn bijna buurmannen"

Niek
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is dit jaar begonnen als technisch directeur bij Ajax en hij moet onder andere een knoop gaan doorhakken over de trainerspositie bij de club uit Amsterdam. Noa Vahle vroeg zich in een interview af of Xavi nog een berichtje kan verwachten van de bestuurder. 

“Ben jij een technisch directeur met heel veel bravoure? Dus, iemand die ook de grote jongens een appje stuurt met de vraag: zou je er (hoofdtrainer bij Ajax, red.) voor openstaan? Dus Xavi zou een appje kunnen krijgen?”

Jordi Cruijff reageerde vervolgens bevestigend. “Ja, daar ben ik wel een type voor", erkent hij. "We zijn bijna buurmannen, dus als hij een appje krijgt dan is het meer van: ‘Hey, zullen we een bakkie doen?’ Maar we hebben niet over de toekomst gesproken", benadrukt Cruijff

"Niet over De Toekomst (het trainingsomplex van Ajax, red.), en ook niet over de toekomst", lacht hij. "Daar hebben we niet over gesproken. We hebben gewoon heel goed contact, al jarenlang trouwens. Maar er is niet over Ajax gepraat", besluit de opvolger van Alex Kroes. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Beuker krijgt flinke kritiek: "Ajax lijkt wel een amateurclub"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi voorspelt nieuwe trainer Ajax 1: "Toch best wel gek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties