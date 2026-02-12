'Jordi Cruijff gaat Xavi benaderen': "We zijn bijna buurmannen"

Jordi Cruijff is dit jaar begonnen als technisch directeur bij Ajax en hij moet onder andere een knoop gaan doorhakken over de trainerspositie bij de club uit Amsterdam. Noa Vahle vroeg zich in een interview af of Xavi nog een berichtje kan verwachten van de bestuurder.

“Ben jij een technisch directeur met heel veel bravoure? Dus, iemand die ook de grote jongens een appje stuurt met de vraag: zou je er (hoofdtrainer bij Ajax, red.) voor openstaan? Dus Xavi zou een appje kunnen krijgen?”

Jordi Cruijff reageerde vervolgens bevestigend. “Ja, daar ben ik wel een type voor", erkent hij. "We zijn bijna buurmannen, dus als hij een appje krijgt dan is het meer van: ‘Hey, zullen we een bakkie doen?’ Maar we hebben niet over de toekomst gesproken", benadrukt Cruijff

"Niet over De Toekomst (het trainingsomplex van Ajax, red.), en ook niet over de toekomst", lacht hij. "Daar hebben we niet over gesproken. We hebben gewoon heel goed contact, al jarenlang trouwens. Maar er is niet over Ajax gepraat", besluit de opvolger van Alex Kroes.