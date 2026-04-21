Jordi Cruijff geadviseerd: "Hij kan die trainersklus aan bij Ajax"
Ajax blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Dick Schreuder, die dit seizoen indruk maakt bij NEC met aantrekkelijk voetbal, werd daarbij regelmatig genoemd als kandidaat. Toch lijken er na de 5-1 nederlaag van NEC in de bekerfinale tegen AZ ook twijfels te ontstaan over zijn geschiktheid.
Volgens Wim Kieft is Schreuder zeker interessant voor Ajax, al wijst hij ook op de complexiteit van de topclubs. In zijn column in De Telegraaf schrijft hij: "Schreuder zou die klus ook aan kunnen in de Johan Cruijff ArenA. Zoals hij ook bij Feyenoord zou passen."
Kieft is bovendien positief over zijn presentatie en visie. Hij verwijst naar Schreuders optreden bij Rondo.
"Hij kwam krachtig over, zei de goede dingen, hield zich verbaal knap staande, antwoordde zonder meel in de mond op vragen en pareerde kritiek eenvoudig." Ook zijn speelstijl valt volgens Kieft op: "Hij heeft een duidelijke voetbalvisie. Hij weet die goed over te brengen op zijn spelers." Toch is het de vraag of de stap naar Ajax realistisch blijft.
Eerder werd al duidelijk dat technisch directeur Jordi Cruijff andere namen op het oog heeft, waardoor de kans op Schreuder afneemt. Kieft blijft echter van mening dat de NEC-trainer de stap aan zou kunnen: "Bij Ajax of Feyenoord komt voor een trainer meer kijken dan bij NEC en ik geloof zeker dat Schreuder daarmee om weet te gaan. Hij heeft iets moois neergezet bij NEC."
