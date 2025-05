Jordi Cruijff geniet van spektakel: "Mijn vader zou trots zijn"

Cruijff was erg complimenteus over de manier waarop de ploeg van Hansi Flick voor de dag kwam tegen Inter. "Als mijn vader een speelwijze had mogen kiezen, dan had hij voor dit gekozen", reageert hij bij Movistar. "Dan maar met eer. Op een manier waar de mensen van genieten. We zijn met opgeheven hoofd ten onder gegaan en waren dichtbij."

FC Barcelona leek een late zege te boeken, maar Inter sloeg daarna alsnog toe en scoorde in de verlenging opnieuw. "De finale leek al binnen en de wedstrijd leek al afgelopen. Ik weet niet hoe, maar het is gegaan zoals het is gegaan", aldus Jordi Cruijff. "Mijn vader (Johan Cruijff, red.) zou trots zijn op het team. Op hoe de spelers speelden en met welke intenties ze dat deden."