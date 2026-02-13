Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax bestuur & beleid

Jordi Cruijff grapt: "Heb de afkoopsom voor Ajax omhoog gedaan"

Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is inmiddels begonnen bij Ajax. De technisch directeur stelde vrij snel een nieuwe hoofdtrainer aan voor Jong Ajax en door zijn goede band met Peter Bosz werd de trainer van PSV een paar keer genoemd als mogelijke optie. Deze optie verviel, want Bosz verlengde zijn contract in Eindhoven.

"Met Peter heb ik een goede relatie, we hebben heel fijn samengewerkt bij Maccabi", vertelt Cruijff in Voetbal International. "Ik wist natuurlijk dat Ajax voor hem zou komen, dus heb ik die afkoopsom effe omhoog gedaan, haha. Maar ik heb heel fijn met hem gewerkt, en heel veel van Peter geleerd. Tegelijkertijd zag je bij ons soms ook wel een beetje een cultuurverschil tussen de Spaanse voetbalcultuur en de Nederlandse."

"Er zijn heel veel overeenkomsten, maar toch ook wat verschillen", vervolgt hij. "Ik kan me herinneren: we wonnen een wedstrijd met 1-0 en ik kwam achteraf de kleedkamer van de coaches in. Peter was heel kwaad, dat begreep ik ook wel, want we hadden een slechte wedstrijd gespeeld. Maar ik zei: 'Ja, maar even tot tien tellen. Als je goed speelt, win je meestal. Als je redelijk speelt, speel je gelijk. En als je slecht speelt, verlies je. maar jij hebt slecht gespeeld en gewonnen, dus eigenlijk hebben we de loterij gewonnen. Ga lekker naar huis en neem een glaasje wijn!"

Ondanks de goede band met Bosz wil Cruijff natuurlijk wel winnen van zijn PSV. "Ik ben ambitieus. Ajax is een speciale club. Je merkt wel dat als je iemand belt over Ajax, dat er een grote aantrekkingskracht is. En natuurlijk wil ik van Peter winnen hè! Dit seizoen wordt dat lastig. We zijn nu clubvijanden."

"Maar hij is ook een type waarmee ik een bakkie kan doen om het over andere dingen te hebben. Niet over contracten, want hij heeft bijgetekend. Dus gelukkig is dat ook van tafel. Maar hij is een voetbalmens, hij hoort bij de mensen waar ik van houd en een goede relatie mee heb", aldus Cruijff.

Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff Ajax historie & oud-spelers Peter Bosz Het laatste Ajax Nieuws
