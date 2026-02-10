Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"

Niek
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Willem Weijs is op non-actief gezet bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De oefenmeester was werkzaam als trainer van de beloften en had nog een contract tot medio 2026, maar technisch directeur Jordi Cruijff vond het noodzakelijk om nu al in te grijpen. 

"Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben", vertelt hij op de website van zijn werkgever. "Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs. Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is", aldus Cruijff, die baalt van de resultaten in de Keuken Kampioen Divisie. 

"Dit is een belangrijk team voor ons, waarin de talenten zich op hele specifieke facetten verder ontwikkelen, zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden", vervolgt hij. "Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax, die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep", besluit Cruijff vastberaden. Jong Ajax is op dit moment de hekkensluiter van de 'KKD' met slechts 19 punten na 25 competitiewedstrijden. 

