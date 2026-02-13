Jordi Cruijff grijpt meteen hard in: "Dan zijn er consequenties"

Jordi Cruijff heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International tekst en uitleg gegeven over zijn snelle ingreep bij Jong Ajax. Trainer Willem Weijs werd op non-actief gesteld en vrijwel direct opgevolgd door Óscar García. Voor Weijs en zijn staf kwam dat besluit onverwacht, maar volgens Cruijff paste het binnen de koers die hij met de club wil varen.

"Maar als je een kant op wil gaan, dan vind ik wel dat je soms beslissingen moet nemen. Met alle respect naar de trainer toe, want dat is heel moeilijk en niet leuk. Je komt aan en je eerste meeting is: we willen iets veranderen", aldus Cruijff over het slechtnieuwsgesprek dat hij voerde.

"Maar bij Jong Ajax spelen spelers met de leeftijd dat ze hun debuut voor Ajax 1 moeten maken. En het eerste van Ajax heeft winnaarsmentaliteit nodig, want daar win je titels mee. Dus het is een mix van dingen: we moeten echt omhoog kijken, in de hele club. Als je wil winnen, moet je winnaarsmentaliteit hebben. En als je verliest, zijn er consequenties. Dat geldt voor alle trainers, alle clubs en alle landen."

Dat Cruijff pas kort officieel in dienst was, betekent volgens hem niet dat hij onvoorbereid handelde. "Ik heb natuurlijk voor mijn komst ook al veel wedstrijden gezien. Het is niet zo: ik land en ik doe mijn ogen pas open. Ik heb al een paar maanden de tijd gehad om te analyseren."

Hij benadrukt dat hij Weijs niet als hoofdverantwoordelijke aanwijst. "Ik heb hem ook uitgelegd: het is niet de schuld van één iemand, het is een samenloop van omstandigheden waardoor iets niet functioneert. Ik vond het ook moeilijk, misschien oneerlijk, naar hem toe." Toch vond Cruijff dat er een signaal nodig was. "Dan zie ik dat tussen Ajax en PSV, het eerste en Jong, 44 punten verschil is. En dan denk ik: dat betekent dat er iets moet gebeuren. Ik moet iets veranderen en dan kijken hoe mensen ermee omgaan. Dus niet relaxen, maar op de tenen staan en laten zien dat je Ajax bent. Dat vind ik belangrijk."

Cruijff erkent dat de beslissing hard was. "Nogmaals: het is zijn schuld niet, ik heb zelfs mijn excuses aan hem aangeboden, toen ik het moest communiceren. Het is niet leuk, maar dat is voetbal. Kom op, we zijn Ajax. Het is ook een signaal naar iedereen toe; Ajax is een topclub, als het misgaat, dan zijn er consequenties. Wat hij misschien niet verdiende, daar ben ik ook eerlijk in, maar het is een signaal: iedereen moet honderd procent geven."