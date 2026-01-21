"Jordi Cruijff heeft gelijk met zijn vuist op tafel geslagen"

Jordi Cruijff gaat per 1 februari aan de slag als technisch directeur bij Ajax, maar volgens Hans Kraay junior laat de voormalig profvoetballer zich achter de schermen nu al gelden bij het aan- en verkoopbeleid. De analyticus deelt een groot compliment uit aan de zoon van Johan Cruijff.

"Zijn hand is al direct zichtbaar in Amsterdam", vertelt hij in zijn column op de website van VI. "Want waar Alex Kroes en Marijn Beuker al een eind rond waren met een vierde rechtsback, de negentienjarige João Pedro Chermont, van Santos, terwijl ze er al drie hadden, Gaaei, Rosa en Regeer, heeft Jordi Cruijff gelijk met zijn vuist op tafel geslagen en gezegd: We zoeken toch een linksback!? Dan gaan we ook een linksback halen, punt."

"Hij pakte vervolgens de telefoon, belde Zinchenko, of hij interesse had om naar Ajax te komen. Dat is een staaltje daadkracht dat we al tijden gemist hebben bij Ajax", vervolgt de voetballiefhebber, die zich wel kritisch toonde over de laatste Eredivisie-wedstrijd van de ploeg van trainer Fred Grim. "Het is werkelijk ongelofelijk dat Ajax, nadat het in de rust met 2-0 voorstond tegen Go Ahead Eagles, na de 2-2 nul komma nul druk op de verdediging van de tegenpartij kan zetten", constateert Hans Kraay junior, die zich kritisch toont over de slotfase in de Johan Cruijff Arena.

"Ik snap best dat Fred Grim het Farioli-systeem heeft omarmd de laatste tijd, maar als je moet forceren, dan kan je toch gewoon hoog druk zetten. Dat is geen hogere wiskunde", legt hij uit. "Dan kan je toch van je eigen helft af komen en ze bij de strot grijpen. Dat heb je er in twee trainingen in, maar Ajax kan het niet meer. Ik zeg: Jordi Cruijff, héél, héél veel werk aan de winkel, bij het oude cluppie van je vader."