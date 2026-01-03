Jordi Cruijff imponeerde direct bij Ajax: "Bijzondere kwaliteiten"

Jordi Cruijff wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. Volgende maand stapt de zoon van Johan Cruijff in bij de Amsterdammers. De commissarissen Dirk Anbeek en Sirik Goeman waren al snel overtuigd van de kwaliteiten van Cruijff junior.

De RvC van Ajax ging over de opvolger van Alex Kroes. "De nieuwe technisch directeur moest om van hem de hoogste voetbalbaas te maken een statutair directeur zijn, die net als de andere statutair directeuren Geelen en Baboeram Panday tekenbevoegdheid zou krijgen", geeft clubwatcher Mike Verweij aan in De Telegraaf. "Titulair directeuren, zoals Beuker, Biesta en Kroes, worden door de directie benoemd.

"Terwijl statutair directeuren worden voorgedragen door de RvC en worden benoemd op een (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders (AVA of BAVA)", schrijft Verweij. Hij weet dat Cruijff indruk maakte op de RvC. "Net als alle directieleden bleken Anbeek en Goeman overtuigd van de bijzondere kwaliteiten van Cruijff en diens geschiktheid."

"Beoogd voetbalcommissaris en nu nog bestuursraadslid Edo Ophof peilde samen met Anbeek en Geelen de stemming binnen de club en merkten dat er binnen alle geledingen veel draagvlak voor Cruijff is. Ook het feit dat hij met de grootste club van Israël, Maccabi Tel Aviv, en FC Barcelona al twee uiterst gecompliceerde clubs op zijn curriculum vitae heeft, pleit in zijn voordeel."