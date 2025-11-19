'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

In Voetbalpraat op ESPN licht Maaskant toe waarom Cruijff volgens hem wél een logische keuze zou zijn. "Met Jordi Cruijff zou je iemand binnenhalen met in ieder geval een legacy en die in het internationale topvoetbal is opgegroeid", stelt hij. "Hij heeft bij meerdere clubs als technisch directeur gefungeerd en heeft een voetbalvisie waardoor hij aanvallende trainers aanstelt. Hij heeft bij Maccabi Tel Aviv bijvoorbeeld Peter Bosz binnengehaald, dat moet je ook maar durven."

Mossou kijkt daar heel anders naar en vindt de mogelijke aanstelling vooral gestoeld op sentiment. "Dan heb je dus als Ajax deze zomer een romantische keuze gemaakt om John Heitinga als trainer aan te stellen, dan ga je nu weer voor een romantische keuze door iemand met de naam Cruijff aan te stellen...", zegt hij.

Volgens Mossou wordt Cruijff overschat op basis van zijn achternaam. "Hij heeft bij Larnaca gezeten, heeft even bij Barcelona gezeten en is adviseur bij Indonesië… Je kan beter naar de inhoud kijken. Als hij Jordi Maaskant had geheten, dan was hij niet in beeld geweest."