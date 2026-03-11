Laatste nieuws
"Jordi Cruijff is totaal niet van het polderen en de lange termijn"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond

Johan Inan verwacht dat Jordi Cruijff gelijk spijkers met koppen gaat slaan bij Ajax. De nieuwe technisch directeur is niet van de lange termijn. 

Inan weet dat Cruijff behoorlijk verschilt van zijn voorganger Alex Kroes. "Cruijff is totaal niet van het polderen en is ook niet van woorden als 'project' en 'lange termijn'", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Hij had voor vier jaar kunnen tekenen, maar heeft liever een kort dienstverband om zichzelf te pushen."

Cruijff is niet van pan om rustig te beginnen in Amsterdam en greep al in bij Jong Ajax én de eerste selectie. "Hij wil meteen een winnend elftal creëren en meteen kampioen worden. Dan zet je heel hoog in. Je bent enorm ambitieus", beseft de clubwatcher, die niet uitsluit dat ook de nieuwe td én Oscar Garcia ook tegen problemen gaat aanlopen. "En gaan inzien: we kunnen wel willen, maar we hebben er nu het elftal niet voor."

