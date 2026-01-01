"Jordi Cruijff keek me verbaasd aan en vroeg: Hoe bedoel je?"

Peter Bosz tekende in 2016 een contract bij Maccabi Tel Aviv en werd daar trainer. Hij kwam toen met Jordi Cruijff te werken, die technisch directeur gaat worden bij Ajax. Het leidde voor Bosz tot een nauwe samenwerking met Cruijff.

"Ik vroeg toen ik mijn contract had getekend meteen aan Jordi: hoe zou jij spelen? Hij keek me verbaasd aan, vroeg: 'Hoe bedoel je?'", vertelt Bosz in gesprek met Helden. "Ik vertelde hem dat ik de spelers nog niet heel goed kende en hij wel. Daarom wil ik van hem graag weten hoe hij met de beschikbare spelers zou voetballen."

"Jordi begon aan een uiteenzetting en ik luisterde. Na afloop zei hij: 'Nog nooit heeft een trainer dit aan mij gevraagd, want ze zijn altijd bang dat je je er als technisch directeur mee gaat bemoeien.' Sindsdien zaten we elke week bij mij op het kantoortje samen alle zaken die speelden door te nemen", besluit hij.