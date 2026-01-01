HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Jordi Cruijff keek me verbaasd aan en vroeg: Hoe bedoel je?"

Rik Engelbertink
bron: Helden
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

Peter Bosz tekende in 2016 een contract bij Maccabi Tel Aviv en werd daar trainer. Hij kwam toen met Jordi Cruijff te werken, die technisch directeur gaat worden bij Ajax. Het leidde voor Bosz tot een nauwe samenwerking met Cruijff. 

"Ik vroeg toen ik mijn contract had getekend meteen aan Jordi: hoe zou jij spelen? Hij keek me verbaasd aan, vroeg: 'Hoe bedoel je?'", vertelt Bosz in gesprek met Helden. "Ik vertelde hem dat ik de spelers nog niet heel goed kende en hij wel. Daarom wil ik van hem graag weten hoe hij met de beschikbare spelers zou voetballen."

"Jordi begon aan een uiteenzetting en ik luisterde. Na afloop zei hij: 'Nog nooit heeft een trainer dit aan mij gevraagd, want ze zijn altijd bang dat je je er als technisch directeur mee gaat bemoeien.' Sindsdien zaten we elke week bij mij op het kantoortje samen alle zaken die speelden door te nemen", besluit hij. 

Gerelateerd:
Ronald Koeman

Ronald Koeman laat licht schijnen op beleid Ajax: "Zeer positief"

0
Sierd de Vos

Sierd de Vos in de prijzen: "Moet het hebben van de Ajacieden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd